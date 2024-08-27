Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 27 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали об изначальном плане операции в Курской области

Пленный боец ВСУ Тяжкороб: операция в Курской области планировалась на 15 дней

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области планировалась на 15 дней. Об изначальном плане атаки рассказал пленный украинский боец Тяжкороб, передает РИА Новости.

Как следует из данных допроса, командование обещало украинским бойцам, что операция продлится не дольше двух недель. «Мы едем на 15 дней, вернемся живые обратно. А по факту — раненные и половина неживых», — приводятся в публикации слова пленного.

Он отметил, что многие в ВСУ не хотят продолжения конфликта, а также против переноса боевых действий на территорию Курской области.

Ранее полковник ВСУ Владимир Селезнев пожаловался на успехи ВС России в обходе украинской противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВС РФ научились поражать оборонные предприятия Украины, перегружая систему ПВО страны комбинированными ударами.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ под Курском благодаря тюремной зоне

      Младенца рядом с матерью без признаков жизни нашли в квартире под Петербургом

      Известный режиссер назвал преимущества Москвы перед Парижем и Нью-Йорком

      В ВСУ рассказали об изначальном плане операции в Курской области

      Осужденный за стрельбу в военкомате россиянин провел в карцере 48 дней

      Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана

      Аналитик рассказал о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Макеевки в ЛНР

      Женщинам раскрыли главный секрет хорошего секса

      Вора-рекордсмена отдали под суд за кражу миллиарда рублей из российского банка

      Украинские военные назвали свои главные слабости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше