В ВСУ рассказали об изначальном плане операции в Курской области

Пленный боец ВСУ Тяжкороб: операция в Курской области планировалась на 15 дней

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области планировалась на 15 дней. Об изначальном плане атаки рассказал пленный украинский боец Тяжкороб, передает РИА Новости.

Как следует из данных допроса, командование обещало украинским бойцам, что операция продлится не дольше двух недель. «Мы едем на 15 дней, вернемся живые обратно. А по факту — раненные и половина неживых», — приводятся в публикации слова пленного.

Он отметил, что многие в ВСУ не хотят продолжения конфликта, а также против переноса боевых действий на территорию Курской области.

Ранее полковник ВСУ Владимир Селезнев пожаловался на успехи ВС России в обходе украинской противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВС РФ научились поражать оборонные предприятия Украины, перегружая систему ПВО страны комбинированными ударами.