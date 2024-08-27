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01:26, 27 августа 2024Мир

Замминистра обороны Польши сообщил о гибридной войне

Замглавы Минобороны Польши Томчик: страна находится в состоянии гибридной войны

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша в настоящий момент находится в состоянии гибридной войны, сообщил замминистра обороны государства Цезарий Томчик. Его слова приводит Польское агентство новостей (PAP).

«Мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, только в состоянии гибридной войны», — подчеркнул он, комментируя ситуацию на границе с Белоруссией и инциденты с якобы российскими метеозондами, обнаруженными на территории Польши.

Как указал Томчик, метеозонды являются дешевым инструментом, который может с легкостью повлиять на всю страну. По его словам, запуск подобных объектов способен привести к «дискуссиям и расколам в обществе», а также к недоверию граждан к государству.

Ранее неопознанный объект, предварительно идентифицированный как метеозонд, упал в Подляском воеводстве на востоке Польши. Прибывшие полицейские предположили, что перед ними метеорологический прибор. Они решили проверить находку на радиоактивное излучение и обнаружили, что на ней есть надписи на кириллице.

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      Маргарита Пименова
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