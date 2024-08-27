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13:33, 27 августа 2024Силовые структуры

Завербованный иностранной спецслужбой россиянин осужден на 13 лет за госизмену

В Крыму мужчина получил 13 лет за передачу информации иностранной разведке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Крым приговорил 26-летнего жителя Томской области к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы за передачу информации иностранной разведке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Севастополя.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и восемь месяцев и штрафом в размере 350 тысяч рублей.

Как установил суд, в августе 2022 года подсудимого завербовали представители иностранных спецслужб в одной из стран СНГ. В марте-апреле 2023 года он приехал в Крым и там собирал информацию о расположении оборонительных рубежей полуострова, о научных и стратегических объектах и передавал их иностранной разведке.

Ранее сообщалось, что Курганский городской суд арестовал завербованного Главным управлением разведки Минобороны Украины 23-летнего жителя Курганской области за то, что он передавал сведения о дислокации военнослужащих Российской армии.

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      Анна Габай
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