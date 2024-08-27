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00:48, 27 августа 2024Наука и техника

Жители Земли увидят редкое астрономическое явление

Парад из шести планет и Луны пройдет в небе утром 28 августа

Фото: NASA / AIA / Solar Dynamics Observatory / Reuters

Утром 28 августа жители Земли смогут увидеть редкое астрономическое явление. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

Отмечается, что в небе пройдет парад из шести планет и Луны: по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Они будут находиться в секторе около 160 градусов. «Утром в восточной части неба окажутся: Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, на юго-западе будут находится Нептун и яркий Сатурн», — уточнили астрономы. Также отмечается, что расположение планет утром среды можно будет назвать парадом лишь условно из-за большого расстояния между ними.

В планетарии добавили, что при ясной погоде все шесть планет, кроме Нептуна и Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом. В то же время, говорится в сообщении, Меркурий будет отыскать достаточно сложно, поскольку его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах. Желающим увидеть Нептун и Уран потребуется телескоп или мощный бинокль.

Парад планет — это астрономическое явление, когда несколько планет Солнечной системы выстраиваются в ряд с одной стороны от Солнца. Планеты на самом деле не приближаются друг к другу, выравнивание происходит только при взгляде на небо с Земли. И чем меньше сектор небосвода, где они собрались, тем более интересным и красивым будет зрелище.

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      Марина Совина
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