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09:14, 28 августа 2024Россия

10-летний российский школьник спас всю семью из горящего дома

В Амурской области 10-летний школьник спас всю семью из горящего дома

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В городе Свободный Амурской области 10-летний школьник спас всю семью из горящего дома. Об этом сообщил портал «АСН24.ru».

По сведениям российского издания, мальчик проснулся и почувствовал запах дыма, после чего разбудил мать. Последняя помогла выбраться через окно сыну и дочерям, которым девять лет и один год.

Когда к месту происшествия прибыли пожарные, горели дом, веранда, зимняя кухня, баня и хозяйственная постройка. В тушении задействовали 13 человек личного состава и три единицы техники. Данных о пострадавших не поступало, сумма причиненного ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Курской области школьник из города Суджа спас соседку, пострадавшую при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мальчик получил необходимые навыки оказания первой помощи в рамках обучения, которое проводила местная администрация.

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      Анна Щербакова
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