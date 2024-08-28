В Амурской области 10-летний школьник спас всю семью из горящего дома

В городе Свободный Амурской области 10-летний школьник спас всю семью из горящего дома. Об этом сообщил портал «АСН24.ru».

По сведениям российского издания, мальчик проснулся и почувствовал запах дыма, после чего разбудил мать. Последняя помогла выбраться через окно сыну и дочерям, которым девять лет и один год.

Когда к месту происшествия прибыли пожарные, горели дом, веранда, зимняя кухня, баня и хозяйственная постройка. В тушении задействовали 13 человек личного состава и три единицы техники. Данных о пострадавших не поступало, сумма причиненного ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Курской области школьник из города Суджа спас соседку, пострадавшую при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мальчик получил необходимые навыки оказания первой помощи в рамках обучения, которое проводила местная администрация.