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04:15, 28 августа 2024Ценности

41-летняя телеведущая показала фигуру в бикини за 95 тысяч рублей

41-летняя телеведущая Кристина Холл показала фигуру в бикини за 95 тысяч рублей

Фото: @thechristinahall

Американская телеведущая и инвестор Кристина Холл показала фигуру в откровенном наряде за десятки тысяч рублей во время отдыха. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость позировала на фото на открытом балконе отеля с видом на море и пальмы. В свою очередь, она надела черное бикини французского модного дома Louis Vuitton. Данный комплект включал в себя топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией и был украшен белым принтом с логотипом марки.

При этом на официальном сайте бренда стоимость выбранного ведущей наряда составляет 1040 долларов (примерно 95 тысяч рублей).

Ранее в августе жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева снялась обнаженной в честь дня рождения.

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      Карина Черных
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