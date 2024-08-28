Биржевые цены на бензин выросли до максимума с начала года

Стоимость бензина Аи-92 выросла до максимума с сентября прошлого года

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду, 28 августа, стоимость бензина Аи-92 поднялась до максимальных с начала года значений и составила 58 448 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

В последний раз дороже эта марка торговалась в сентябре прошлого года. Тогда же был установлен максимум стоимости — 70 446 рублей за тонну.

Бензин Аи-95 также вырос в цене, до 72 110 рублей, что более чем на две тысячи дешевле, чем максимум с начала года, однако ближе к историческому рекорду, немного превышающему 75 тысяч рублей за тонну.

Цены на бензин формируются в условиях запрета на экспорт, который правительство продлило до конца года. Решение принято в целях стабилизации внутреннего рынка топлива.

Ранее сообщалось, что в июле цены производителей на автомобильный бензин выросли на четверть, а на сжиженные пропан и бутан — на 29,6 процента. Для бензина рост стал рекордным с начала года.