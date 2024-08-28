Автомобилистов предупредили об опасности парковки на бордюре

ГК «Автодом»: парковка авто на бордюре грозит штрафом

Парковать машину на бордюре в наклон опасно. Об этом автомобилистов предупредили эксперты группы компаний «Автодом», пишет «Российская газета».

Специалисты напомнили, что правила парковки регулируются Кодексом об административных правонарушениях. В соответствии с ним, тому, кто поставит машину на тротуаре, грозит штраф в тысячу рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — три тысячи рублей. Между тем водитель может заехать на бордюр и парковаться на тротуаре, если рядом с местом парковки есть знак 6.4 «Парковка» вместе с информационной табличкой, которая поясняет возможное расположение машины относительно тротуара.

«При наличии таблички 8.6.3 возможен заезд на тротуар и парковка на нем параллельно проезжей части. Табличка 8.6.2 разрешает заехать на бордюр правыми или левыми колёсами, 8.6.6 позволяет припарковаться на бордюре задней осью, а 8.6.7 - передней осью перпендикулярно проезжей части», — поделились информацией эксперты. При этом они уточнили, что на техническое состояние транспортного средства парковка на бордюре никак не влияет.

Двумя днями ранее автоэксперт Алексей Шпикалов заявил, что свежевыпущенным авто редко требуется обкатка.