Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:18, 28 августа 2024Экономика

Автомобилистов предупредили об опасности парковки на бордюре

ГК «Автодом»: парковка авто на бордюре грозит штрафом

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Парковать машину на бордюре в наклон опасно. Об этом автомобилистов предупредили эксперты группы компаний «Автодом», пишет «Российская газета».

Специалисты напомнили, что правила парковки регулируются Кодексом об административных правонарушениях. В соответствии с ним, тому, кто поставит машину на тротуаре, грозит штраф в тысячу рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — три тысячи рублей. Между тем водитель может заехать на бордюр и парковаться на тротуаре, если рядом с местом парковки есть знак 6.4 «Парковка» вместе с информационной табличкой, которая поясняет возможное расположение машины относительно тротуара.

«При наличии таблички 8.6.3 возможен заезд на тротуар и парковка на нем параллельно проезжей части. Табличка 8.6.2 разрешает заехать на бордюр правыми или левыми колёсами, 8.6.6 позволяет припарковаться на бордюре задней осью, а 8.6.7 - передней осью перпендикулярно проезжей части», — поделились информацией эксперты. При этом они уточнили, что на техническое состояние транспортного средства парковка на бордюре никак не влияет.

Двумя днями ранее автоэксперт Алексей Шпикалов заявил, что свежевыпущенным авто редко требуется обкатка.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Брата Дурова объявили в розыск во Франции

      Женщина провалилась под землю в городе и пропала

      Россиянина лишили доступа к деньгам за надпись на заборе в поддержку «Азова»

      Россиянам пообещали молодое бабье лето

      В России назвали преимущества ракетного «Утеса»

      Аналитик оценил попытки ВСУ сдержать ВС России возле Покровска

      В Молдавии прокомментировали сообщения об участии в перевозке биоматериалов с Украины

      Минобороны доложило о сбитых в приграничье украинских БПЛА

      В США предположили возможную месть Ирана на ликвидацию главы политбюро ХАМАС

      В ДНР сообщили о серьезном продвижении ВС России на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше