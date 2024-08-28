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20:33, 28 августа 2024Бывший СССР

Азербайджан обвинил Армению в обстреле войск

Азербайджан обвинил Армению в обстреле войск в Нахичеванском регионе

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле войск в Нахичеванском регионе. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, инцидент произошел 28 августа около 18:30 по местному времени. Утверждается, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции в районе населенного пункта Шада Нахичеванской автономии Азербайджана.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — заявили в Минобороны Азербайджана.

Утром 28 августа Азербайджан также обвинил Армению в обстреле приграничных позиций. Как утверждается, соединения ВС Армении, расположенные в районе села Ерасх Араратской области, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гейдарабад.

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      Юрий Леонов
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