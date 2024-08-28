Безопасность беспилотных поездов по сравнению с традиционными оценили

Глава РЖД Белозеров: автоматизированный поезд безопаснее традиционных

Запущенный на Московском центральном кольце (МЦК) беспилотный электропоезд «Ласточка» обладает рядом преимуществ. Его безопасность по сравнению с традиционными составами оценил глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров, его слова приводит агентство ТАСС.

«Этот поезд более безопасный, нежели чем традиционный. (…) Потому что система принимает решения гораздо быстрее. Там стоят специальные видеокамеры, специальный программный продукт разработан нашими российскими разработчиками», — заявил директор компании после поездки на автоматизированной «Ласточке».

Белозеров убежден, что зарубежным коллегам придется поучиться у россиян, поскольку отечественный проект беспилотного поезда был реализован быстрее, чем у них. Так, госстандарты, по которым новая «Ласточка» была сертифицирована, разработали в 2022-м, почти на год-полтора раньше, а уже через два года поезд со всеми необходимыми для обеспечения безопасности пассажиров документами начал движение по маршруту, заключил он.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве запустили первый в России беспилотный поезд «Ласточка». Состав начал курсировать по МЦК.