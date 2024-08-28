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04:56, 28 августа 2024Мир

Бизнесмен Дотком призвал бойкотировать Францию до освобождения Дурова

Экс-глава Megaupload Дотком призвал бойкотировать Францию до освобождения Дурова
Ким Дотком

Ким Дотком. Фото: Nigel Marple / Reuters

Бизнесмен и экс-глава крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал в соцсети Х бойкотировать Францию до тех пор, пока глава мессенджера Telegram Павел Дуров не будет освобожден.

«Не тратьте деньги на французские товары и не ездите во Францию», — подчеркнул предприниматель. По его мнению, это способ борьбы за свободу слова.

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета 24 августа.

Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест предпринимателя не является политическим решением.

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      Юлия Мискевич
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