Члена группы «крабового короля» обвинили в контрабанде 485 тонн краба

В Приморье будут судить члена группы «крабового короля» за контрабанду

В Приморье суд рассмотрит дело о контрабанде в отношении члена организованной в 2012 году группы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов») и части 4 статьи 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей») УК РФ. Речь идет о члене группы «крабового короля», уточняет РИА Новости.

По данным ведомства, с 2012 по 2016 годы обвиняемый предоставил в таможенные органы документы с занижением цены экспортируемых товаров. Так он с соучастниками перевез 485 тонн живого краба на 200 миллионов рублей. Кроме того, сообщники уклонились от уплаты 10,4 миллиона таможенных платежей.

Ранее стало известно, что Фрунзенский районный суд Владивостока перенес слушание по уголовному делу в отношении рыбопромышленника с Дальнего Востока, получившего прозвище «крабовый король», Олега Кана.