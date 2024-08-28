Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:00, 28 августа 2024Забота о себе

Россиян предупредили о признаках угрозы для здоровья во время диеты

Эндокринолог Табеева: диета может представлять угрозу для здоровья

Фото: Jez Timms / Unsplash

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева рассказала, что смена режима питания в ряде случаев может представлять угрозу для здоровья. О признаках возможной угрозы для организма во время диеты врач предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист напомнила, что снижать массу тела лучше под контролем диетолога, который предварительно назначит анализы, чтобы определить дефициты в организме.

«Чаще всего во время снижения массы тела мы перестаем есть ряд продуктов, которые очень важны. Например, у человека есть дефицит железа, но он начинает ограничивать себя в питании. Он практически не ест мясо, и дефицит железа усугубляется. Все это приводит к ухудшению самочувствия и замедлению процесса обмена веществ, поэтому даже с учетом ограничений в питании вес может не снижаться», — объяснила Табеева.

Если человек постоянно ощущает чувство голода и желание спать, это повод насторожиться: эти сигналы организма говорят о том, что процесс снижения веса идет неправильно. Помните: во время эффективной диеты человек не должен быть постоянно голодным, питание должно быть нормальным и сбалансированным. А если он просыпается и засыпает с мыслями о еде, то что-то явно идет не так

Камиля Табееваэндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC)

Кроме того, неправильно подобранный режим питания может провоцировать повышенную возбужденность, раздражение, трудности с засыпанием и изменения в восприятии температуры, добавила врач. По ее словам, настороженность должно вызывать также ухудшение состояния кожи и волос.

«Если диета становится тяжелым бременем для человека, то даже если на каком-то этапе снижение веса произойдет, то, скорее всего, в долгой перспективе диета будет малоэффективной. Адекватная диета и план питания, которого можно придерживаться всю жизнь, должны гарантировать человеку стабильное состояние — без срывов и чувства голода», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Ранее врач-диетолог Ксения Селезнева раскрыла опасность для организма популярной питьевой диеты, которая подразумевает потребление продуктов исключительно в жидком виде. По ее словам, несколько недель или даже месяцев в таком режиме — это серьезный стресс для организма, который вряд ли принесет пользу.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Два соратника Чубайса арестованы по делу о растрате в «Роснано». Компании причинен ущерб более чем на 2 миллиарда рублей

      Россиян предупредили о признаках угрозы для здоровья во время диеты

      Порнозвезда назвала ошибкой операцию по увеличению груди

      На Западе нашли особенность в последних ракетных ударах России по Украине

      Блогеров захотели обязать создавать курсы в соответствии со стандартами образования

      Британия и Германия захотели заключить двустороннее оборонное соглашение

      QIWI сменила название

      Женщина получила дом бывшего мужа и стала устраивать там голые вечеринки

      Четыре беспилотника сбили в российском регионе

      Главу российской компании арестовали по обвинению в растрате средств «Роснано»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше