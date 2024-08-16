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07:00, 17 августа 2024Забота о себе

Врач-диетолог раскрыла опасность популярной диеты

Врач-диетолог Селезнева: питьевая диета опасна для организма

Фото: Francesca Hotchin / Unsplash

Врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра (ЕМС), кандидат медицинских наук Ксения Селезнева раскрыла опасность для организма популярной питьевой диеты, которая подразумевает потребление продуктов исключительно в жидком виде. О том, почему такой тип питания нежелателен, специалист рассказала «Ленте.ру».

«Питьевая диета — это экстремальный способ снизить массу тела. У этого подхода к питанию есть несколько вариантов: употребление пищи только в жидком виде один или несколько дней, что скорее можно назвать разгрузкой, а вот несколько недель или даже месяцев — это серьезный стресс для организма, который вряд ли принесет пользу», — рассказала врач.

Суть питьевой диеты проста: еду можно употреблять только в жидком виде. Но процесс пережевывания пищи — это важный этап здорового пищеварения. Поэтому питьевую диету нельзя рекомендовать никому, даже людям без хронических заболеваний в анамнезе. Допустимы один-два разгрузочных дня, но только по медицинским показаниям и при отсутствии любых ограничений со стороны организма

Ксения Селезневаврач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра (ЕМС), кандидат медицинских наук

По ее словам, у питьевой диеты больше минусов, чем плюсов. Как объяснила Селезнева, взрослому человеку необходима взрослая пища, так как ее потребление в полной мере запускает многоступенчатый процесс переваривания пищи.

«Процесс пищеварения начинается в ротовой полости. Когда мы жуем, в головной мозг поступает информация о необходимости выработки слюны и пищеварительных соков, содержащих ферменты для переваривания пищи. Все это очень важно для нашего организма. Кроме того, при пережевывании пищи происходит массирование десен и улучшение их кровоснабжения. Это оказывает положительное влияние на состояние зубов. Поэтому процесс жевания важен для человека в любом возрасте», — пояснила эксперт.

Если человек придерживается питьевой диеты день-два, то это скорее можно назвать разгрузкой. В принципе, после консультации со специалистом и при отсутствии противопоказаний это допустимо. Кроме того, этот вид диеты быстро вызывает голод. Дело в том, что жидкость покидает желудок быстрее, чем твердая пища. Поэтому долгого чувства насыщения при питьевой диете добиться нельзя

Ксения Селезневаврач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра (ЕМС), кандидат медицинских наук

Врач также подчеркнула, что питьевая диета противопоказана людям с хроническими заболеваниями, особенно для тех групп пациентов, кто страдает от нарушений углеводного обмена и проблем с желудочно-кишечным трактом. Для пациентов с ожирением подобная диета бесполезна, добавила Селезнева.

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