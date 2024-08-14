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15:37, 14 августа 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности кремлевской диеты

Диетолог Редина: от кремлевской диеты может повыситься холестерин

Фото: Jasmin Schreiber / Unsplash

Разработанная для поддержания здоровья высшего руководства страны и космонавтов кремлевская диета была одной из самых популярных в Советском Союзе, рассказала диетолог Ольга Редина. Об опасности этого способа питания она предупредила в беседе с «Вечерней Москвой».

Редина напомнила, что в основе кремлевской диеты лежит ограничение количества углеводов и увеличение количества белков и жиров в рационе — такой рацион должен был повысить работоспособность и выносливость человека. Продукты в рамках этой диеты оцениваются в условных единицах или баллах, объяснила специалист: к примеру, один грамм углеводов равен одной единице. «Для похудения человеку необходимо не превышать 40-60 баллов в день. Во время похудения исключаются хлеб, рис, макароны, сладкие продукты. А основу питания составляют полезные белки, такие как мясо, рыба, яйца, а также жиры — орехи и масло», — перечислила диетолог.

Сокращение количества углеводов в рационе действительно способствует похудению, снижению уровня сахара в крови, а полезные белки и жиры ускоряют метаболизм и надолго насыщают, однако такая диета может быть и вредной, отметила Редина. Из-за повышенного количества жиров у человека может повыситься уровень холестерина, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а профицит белков может негативно сказываться на работе почек, предостерегла она.

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      Александра Лисица
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