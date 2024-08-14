Россиян предупредили об опасности кремлевской диеты

Диетолог Редина: от кремлевской диеты может повыситься холестерин

Разработанная для поддержания здоровья высшего руководства страны и космонавтов кремлевская диета была одной из самых популярных в Советском Союзе, рассказала диетолог Ольга Редина. Об опасности этого способа питания она предупредила в беседе с «Вечерней Москвой».

Редина напомнила, что в основе кремлевской диеты лежит ограничение количества углеводов и увеличение количества белков и жиров в рационе — такой рацион должен был повысить работоспособность и выносливость человека. Продукты в рамках этой диеты оцениваются в условных единицах или баллах, объяснила специалист: к примеру, один грамм углеводов равен одной единице. «Для похудения человеку необходимо не превышать 40-60 баллов в день. Во время похудения исключаются хлеб, рис, макароны, сладкие продукты. А основу питания составляют полезные белки, такие как мясо, рыба, яйца, а также жиры — орехи и масло», — перечислила диетолог.

Сокращение количества углеводов в рационе действительно способствует похудению, снижению уровня сахара в крови, а полезные белки и жиры ускоряют метаболизм и надолго насыщают, однако такая диета может быть и вредной, отметила Редина. Из-за повышенного количества жиров у человека может повыситься уровень холестерина, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а профицит белков может негативно сказываться на работе почек, предостерегла она.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков назвал главные составляющие идеального завтрака. Идеальный завтрак, по словам специалиста, может состоять из овсяной каши с фруктами и орехами, яиц с тостами из цельнозернового хлеба, йогурта с фруктами и семенами чиа.