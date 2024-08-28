Диетолог посоветовала есть квашеную капусту и маринованные огурцы

Диетолог Соломатина: ферментированные продукты стимулируют работу иммунитета

Квашеная капуста, маринованные огурцы и другие ферментированные продукты стимулируют иммунитет и повышают способность организма сопротивляться болезнетворным бактериям и вирусам. Этот эффективный метод улучшения работы иммунитета назвала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина объяснила, что при заготовке овощей сбраживается естественный сахар, благодаря этому появляется ряд органических кислот, которые поддерживают и улучшают микробиом кишечника. Она посоветовала есть такие продукты, потому что от состояния микрофлоры зависит работа иммунной системы, здоровье и даже жизнь человека.

В кишечнике сосредоточено 80 процентов иммунной системы Елена Соломатина диетолог

По словам Соломатиной, микробиом не только помогает иммунитету защищать организм от вирусов и бактерий, но и борется с постоянно мутирующими клетками, оберегая таким образом человека от онкологических заболеваний. Диетолог добавила, что микрофлора также влияет на уровень хронического воспаления в организма, которое провоцирует атеросклероз и в дальнейшем сердечно-сосудистые заболевания.

«Микробиом влияет даже на наше психическое состояние, диктует условия поведения, будем ли мы подвержены большему или меньшему стрессу, как будем реагировать на окружающую действительность», — заключила Соломатина.

Ранее иммунологи рассказали о веществе спермидин, которое способно затормозить старение. По словам Кати Саймон это вещество содержится во всех живых клетках, а также в составе зародышей пшеницы, брокколи и в некоторых других продуктах.