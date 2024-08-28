Эксперт допустил новые призывы Киева об увеличении помощи НАТО

Полковник Ходаренок: Киев попросит увеличить помощь на совете Украина — НАТО

Киев попросит Организацию Североатлантического договора (НАТО) увеличить военную помощь на совете Украина — НАТО. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ходаренок прокомментировал экстренное заседание совета Украина — НАТО по решению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Полковник предположил, что решение связано с массированным ракетным ударом Вооруженных сил (ВС) России 26 августа.

«На заседании Киев в первую очередь попросит у государств — членов Североатлантического альянса зенитное ракетное и радиолокационное вооружение», — допустил эксперт. По его мнению, Украина также потребует увеличить поставки истребителей F-16.

Столтенберг решил созвать заседание совета Украина — НАТО 28 августа на уровне послов. Также ожидается выступление министра обороны Рустема Умерова о ситуации на фронте.