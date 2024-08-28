Китай призвал США прекратить перекладывать ответственность за конфликт на Украине

Ван И: США стоит прекратить перекладывать ответственность за конфликт на Украине

США стоит прекратить перекладывать ответственность на Китай за конфликт на Украине. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И на встрече с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, передает CCTV.

«Вашингтон не должен перекладывать ответственность на Пекин за конфликт на Украине. Более того, США не стоит без разбора вводить незаконные односторонние санкции против Китая», — отметил дипломат.

Ван И подчеркнул, что Китай всегда выражал готовность к содействию в мирном урегулировании конфликта. Он добавил, что Пекин «будет продолжать поступать правильно».

Ранее газета The New York Times сообщила, что попытки Салливана убедить Китай снизить поддержку России вряд ли будут успешными. Авторы материала добавили, что отказ Пекина от Москвы является «маловероятным сценарием, так как обе эти страны вместе противостоят Вашингтону на мировой арене».