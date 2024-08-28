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16:02, 28 августа 2024Культура

Клаву Коку госпитализировали после возвращения из отпуска

Клава Кока

Клава Кока. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певица Клава Кока попала в больницу сразу после возвращения из отпуска. Об этом сама артистка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Клавдии (настоящее имя певицы), состояние ее здоровья было настолько плохим, что она не смогла провести запланированное выступление. Обращение к подписчикам Кока подкрепила фотографией своей руки с капельницей.

«Простите за молчание, еле добралась до Москвы. Чтобы вы понимали, насколько было плохо, это лишь второй случай за всю мою карьеру, когда я не смогла выйти на работу», — заявила она.

Ранее стало известно, что Клава вместе со своим бойфрендом Александром Повериным не могли покинуть курорт на острове Мадейра из-за страшных пожаров.

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      Андрей Шеньшаков
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