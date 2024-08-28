Командование ВСУ приказало стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области

Пленный ВСУ рассказал о приказе командования стрелять в жителей Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало стрелять в жителей Курской области, которые оказывали сопротивление. Об этом рассказал пленный военнослужащий украинской армии Дмитрий Лабунский, передает ТАСС.

«Если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать», — рассказал пленный, имея в виду гражданских лиц, проживающих в Курской области.

Ранее другой пленный военный ВСУ Николай Тяжкороб назвал дебильным поведение своих сослуживцев в Курской области. Многие из бойцов, по его словам, занялись мародерством, «не успев раздеться». «Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное», — перечислил он «приоритеты» украинских военных.