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09:46, 28 августа 2024Бывший СССР

Командование ВСУ приказало стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области

Пленный ВСУ рассказал о приказе командования стрелять в жителей Курской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало стрелять в жителей Курской области, которые оказывали сопротивление. Об этом рассказал пленный военнослужащий украинской армии Дмитрий Лабунский, передает ТАСС.

«Если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать», — рассказал пленный, имея в виду гражданских лиц, проживающих в Курской области.

Ранее другой пленный военный ВСУ Николай Тяжкороб назвал дебильным поведение своих сослуживцев в Курской области. Многие из бойцов, по его словам, занялись мародерством, «не успев раздеться». «Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное», — перечислил он «приоритеты» украинских военных.

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      Валентин Карант
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