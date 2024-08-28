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09:11, 28 августа 2024Экономика

Магнитная буря обрушилась на Землю

Синоптик Леус: на Землю обрушилась магнитная буря класса G2

Фото: Timon Studler / Unsplash

На Землю обрушилась магнитная буря класса G2. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Речь идет о магнитной буре средней интенсивности — второго уровня по пятибалльной шкале. По словам синоптика, явление началось в 3:00 по московскому времени. Леус предположил, что буря продлится недолго, а ее интенсивность не станет усиливаться.

Однако метеоролог отметил, что вечером 27 августа модели, прогнозирующие будущее состояние геомагнитного поля, предсказывали лишь слабые колебания геомагнитного поля, которые не достигали уровня магнитных бурь — это стало уже не первым примером их неполной точности.

Ранее Леус предупредил россиян, что до конца 2024 года сильные магнитные бури будут происходить чаще. По словам синоптика, сейчас Солнце находится в стадии усиления цикла своей активности, причем этот период будет продолжаться до конца года и может продолжиться в первой половине следующего года.

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      Нина Ташевская
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