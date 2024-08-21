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21:55, 21 августа 2024Экономика

Россиян предупредили об увеличении числа сильных магнитных бурь

Синоптик Леус: до конца 2024 года сильные магнитные бури будут происходить чаще

До конца 2024 года сильные магнитные бури будут происходить чаще. Об этом россиян на пресс-конференции в Москве, посвященной теме магнитных бурь, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет ТАСС.

По словам синоптика, в данный момент Солнце находится в стадии усиления цикла своей активности, причем этот период будет продолжаться до конца года и может продолжиться в первой половине следующего года. «В этот период сильных магнитных бурь будет больше, потому что на Солнце будут происходить более активные процессы», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что после этого солнечный цикл постепенно будет сведен к минимуму и магнитных бурь станет значительно меньше. При этом он отметил, что текущий цикл Солнца не приблизится и не достигнет той интенсивности магнитных бурь, которые наблюдались в 1990-х годах.

Ранее в августе руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин заявил, что в ближайшие полтора года москвичи регулярно смогут наблюдать северное сияние.

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      Полина Кислицына
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