Медведев отреагировал на проваленные первой ракеткой мира допинг-тесты

Медведев заявил, что никто не знает правды в ситуации с допингом Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на ситуацию с проваленными допинг-тестами первой ракеткой мира Янником Синнером. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, никто не может знать правды. «Каждый теннисист может защитить себя. Просто правила немного расплывчаты. Как я уже сказал, просто надеюсь, что будет одинаковое отношение к каждому игроку», — заявил Медведев.

Ранее Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Этот же препарат был обнаружен в другой пробе через восемь дней.

Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за члена команды. Тот обрабатывал рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.