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11:25, 28 августа 2024Бывший СССР

Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ

Минобороны показало видео уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало уничтожение реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что удар был нанесен по ангару HIMARS в населенном пункте Кондратовка Сумской области. Помимо самой установки были уничтожены шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения.

Ранее оборонное ведомство показало на видео огненный шквал РСЗО «Торнадо-С» в курском приграничье, которым подразделения ВС России уничтожали силы противника. Целями РСЗО становятся командные пункты, склады с вооружением и боеприпасами, узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

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      Валентин Карант
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