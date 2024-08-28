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08:11, 28 августа 2024Россия

Минобороны показало огненный шквал «Торнадо-С» в курском приграничье

МО РФ показало уничтожающий ВСУ огненный шквал РСЗО «Торнадо-С» под Курском

Минобороны / Telegram

Минобороны показало на видео огненный шквал РСЗО «Торнадо-С» в курском приграничье, которым подразделения ВС России уничтожали силы противника. Его опубликовали в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах показана работа артиллеристов российской группировки войск «Север», целями РСЗО становятся командные пункты, склады с вооружением и боеприпасами, узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На видео запечатлен шквальный огонь «Торнадо-С», который бьет залп за залпом по позициям противника, вспышки света постепенно растворяются в клубах густого дыма.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска нанесли серьезное поражение ВСУ в Курской области. Противник потерял тысячи бойцов.

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      Александра Синицына
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