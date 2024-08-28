Молдавия наметила план возвращения Приднестровья

Вице-премьер Серебрян: Молдавия намерена ускорить возвращение Приднестровья

Молдавия намерена ускорить возвращение Приднестровья под свой контроль через реинтеграцию во всех сферах. О соответствующем плане сообщает радио Sputnik со ссылкой на молдавского вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна.

«Кишинев намерен в ближайшее время ускорить процесс реинтеграции Приднестровской Молдавской республики, добиваясь сближения сторон на социальном, экономическом, а затем и политическом уровнях», — пишет издание.

Ранее президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил о готовности Тирасполя к диалогу с президентом Молдавии Майей Санду.