Московский суд арестовал двух наемников из Колумбии за участие в конфликте против России

В Москве суд арестовал двух наемников из Колумбии за работу на ВСУ

Лефортовский районный суд Москвы арестовал двух наемников из Колумбии за участие в конфликте против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Иностранцы будут под стражей до 22 октября. Они проходят подозреваемыми по статье 359 УК РФ («Наемничество»).

По версии следствия, арестованные воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против Российской армии.

Ранее российский суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина США, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в качестве иностранного наемника.