На Украине объяснили причины роста алкоголизма

На Украине фиксируются рекордные продажи алкоголя из-за стресса

На Украине фиксируются рекордные продажи алкоголя из-за стресса, вызванного событиями на фронте. Об этом пишет издание hromadske.

Специалисты алкогольного холдинга Bayadera Group объяснили причины роста потребления алкоголя гражданами Украины с 2022 года. Издание отметило рост производства ликероводочной продукции на 8,9 процента за первые шесть месяцев 2024 года.

«Для снижения уровня стресса, психологической выдержки и морального покоя люди будут продолжать выбирать водку, коньяк, виски, джин», — подчеркнули в Bayadera. Отмечается, что спрос на алкоголь с начала конфликта в стране формирует гораздо меньшая аудитория со значительным перекосом в сторону мужчин. Также многие украинцы отказываются от импортного алкоголя из-за роста цен на импортные товары и падения доходов.

Ранее издание The Daily Beast рассказало о наркомании и алкозависимости в рядах Вооруженных сил Украины. Как сообщается, солдаты могут получить спиртное через контрабандистов или журналистов.