На Западе нашли особенность в последних ракетных ударах России по Украине

Меркурис: ВС РФ нанесла ракетные удары по Украине самыми передовыми средствами

ВС России нанесла удар по стратегическим объектам Украины и в ходе этого использовала самые передовые технологии. Об этой особенности высказался британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Что касается мощи ракет и степени сложности этой атаки. Она была проведена самыми передовыми средствами, если сравнивать ее с предыдущими ударами по Украине в 2022 и 2023 годах», — нашел отличие эксперт.

Меркурис дал свою оценку и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) российской армии, которые участвовали в последних атаках. По его словам, в сравнении с предыдущими, дроны были существенно модернизированы.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в частности по целям в Киеве, Одессе и Львове. В ходе удара могли задействовать самолеты Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) и корабли Военно-морского флота (ВМФ) России.