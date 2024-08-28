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03:53, 28 августа 2024Мир

На Западе нашли особенность в последних ракетных ударах России по Украине

Меркурис: ВС РФ нанесла ракетные удары по Украине самыми передовыми средствами
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

ВС России нанесла удар по стратегическим объектам Украины и в ходе этого использовала самые передовые технологии. Об этой особенности высказался британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Что касается мощи ракет и степени сложности этой атаки. Она была проведена самыми передовыми средствами, если сравнивать ее с предыдущими ударами по Украине в 2022 и 2023 годах», — нашел отличие эксперт.

Меркурис дал свою оценку и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) российской армии, которые участвовали в последних атаках. По его словам, в сравнении с предыдущими, дроны были существенно модернизированы.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в частности по целям в Киеве, Одессе и Львове. В ходе удара могли задействовать самолеты Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) и корабли Военно-морского флота (ВМФ) России.

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      Александра Синицына
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