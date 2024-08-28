Названо решение проблемы с платежами между Россией и Китаем

Председатель РАСПП Манкевич: проблему с расчетами с КНР решит защищенная система

Проблему с расчетами за товары и услуги между Россией и Китаем может решить защищенная система платежей. Такой вариант в беседе с агентством «Прайм» в преддверии ВЭФ-2024 назвал председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, схемы платежей с участием третьих страх изначально были ненадежными и были обречены на недолгое существование. Эксперт объяснил, что банкам КНР не нравится, когда переводы за товар поступают из одной страны, а сама продукция отправляется в другую. Манкевич считает, что ситуация останется сложной, пока Москва и Пекин не выстроят «полноценную, защищенную систему платежей с достаточным количеством инструментов».

Глава РСПП также связал трудности с платежами через ОАЭ с усилением санкционного давления США и угрозами Вашингтона в адрес стран, которые сотрудничают с Россией. Он добавил, что ОАЭ оказывали свои услуги, пока выгода превышала возможные риски, однако теперь ужесточение контроля банков может произойти в любой момент.

Ранее стало известно, что банки ОАЭ начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если та не приходит затем в саму страну. По словам одного из участников рынка, в целом через ОАЭ проходит до 10-20 процентов платежей за ноутбуки, а по другим категориям доля может достигать 30 процентов. Выбор этой страны был обеспечен самой низкой комиссией — 1-3 процента.