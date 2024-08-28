Названы главные критерии идеального мужского стиля

Бизнесмен Протчев: сидящие по фигуре вещи — критерий идеального мужского стиля

Владелец бренда одежды SARTO REALE Михаил Протчев перечислил главные критерии идеального мужского стиля. Его комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, сейчас наблюдается спад интереса к люксовым брендам. «Тратить на одежду много денег — моветон. Можно одеться по своему желанию и стилю и выглядеть не хуже, чем в люксовых брендах», — считает бизнесмен.

Главным критерием изысканного вкуса в одежде собеседник издания назвал подобранные по цветотипу тона вещей — они должны гармонировать с цветом глаз, волос и кожи. Кроме того, предпочтение следует отдавать свободным, удобным, сидящим по фигуре нарядам.

«Важно понимать, что тебе идет. При этом одежда должна быть качественно сшита и отражать внутренний мир владельца», — отметил Протчев и добавил, что в гардеробе любого мужчины обязательно должны быть джинсы и деловой костюм, так как они никогда не выходят из моды.

В марте одна вещь из женского гардероба стала популярной у мужчин.