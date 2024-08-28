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15:26, 28 августа 2024Ценности

Олимпийский чемпион выставил на аукцион свои вязаные плавки за 694 тысячи рублей

Прыгун в воду Том Дейли выставил на аукцион свои плавки за 694 тысячи рублей

Фото: Clive Rose / Getty Images

Британский прыгун в воду Том Дейли выставил на аукцион свои плавки за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры, после чего решил продать на платформе Ebay плавки, которые связал сам. На красной вещи также присутствует белая подпись Don't drink and dive («Не пейте, если ныряете»). Спортсмен получил 112 заявок на торгах и в итоге продал плавки за 10 тысяч фунтов стерлингов (694 тысячи рублей).

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По словам Дейли, все вырученные с продажи деньги он направил на благотворительность.

В марте 2021 года Том Дейли связал крючком точную копию платья Gucci и удивил пользователей сети.

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      Карина Черных
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