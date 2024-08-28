Отдыхающих на пляже предупредили о ядовитых огненных червях

Ядовитых бородатых червей заметили на пляже американского штата Техас

Отдыхающих на пляжах американского штата Техас предупредили об опасности огненных бородатых червей, появившихся на побережье. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудники Научно-исследовательского института Харта по изучению Мексиканского залива заметили червей Hermodice carunculata на бревнах, выброшенных из воды на берег. Ученые предположили, что морские хищники питались моллюсками, прикрепившимися к древесине.

Представители института Харта описали обнаруженных червей как «худший кошмар». Они объяснили, что этот вид многощетинковых червей крайне ядовит. В их щетинках содержатся нейротоксины, которые защищают их от хищников. Прикосновение к бородатому червю способно вызвать жгучую боль, которая может не проходить часами. Из-за нее этих существ и назвали «огненными».

Специалисты посоветовали удалять щетинки червя, впившиеся в кожу, с помощью клейкой ленты. Они призвали быть внимательными тех, кто собрался в ближайшее время посещать побережье Мексиканского залива.

Ранее сообщалось, что рыбаки в Италии столкнулись с нашествием огненных бородатых червей. Необычные морские хищники стали активно размножаться в Средиземном море, съедая половину улова людей.

