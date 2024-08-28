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14:12, 28 августа 2024Из жизни

Отдыхающих на пляже предупредили о ядовитых огненных червях

Ядовитых бородатых червей заметили на пляже американского штата Техас

Фото: Jace Tunnell / Harte Research Institute

Отдыхающих на пляжах американского штата Техас предупредили об опасности огненных бородатых червей, появившихся на побережье. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудники Научно-исследовательского института Харта по изучению Мексиканского залива заметили червей Hermodice carunculata на бревнах, выброшенных из воды на берег. Ученые предположили, что морские хищники питались моллюсками, прикрепившимися к древесине.

Представители института Харта описали обнаруженных червей как «худший кошмар». Они объяснили, что этот вид многощетинковых червей крайне ядовит. В их щетинках содержатся нейротоксины, которые защищают их от хищников. Прикосновение к бородатому червю способно вызвать жгучую боль, которая может не проходить часами. Из-за нее этих существ и назвали «огненными».

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Специалисты посоветовали удалять щетинки червя, впившиеся в кожу, с помощью клейкой ленты. Они призвали быть внимательными тех, кто собрался в ближайшее время посещать побережье Мексиканского залива.

Ранее сообщалось, что рыбаки в Италии столкнулись с нашествием огненных бородатых червей. Необычные морские хищники стали активно размножаться в Средиземном море, съедая половину улова людей.

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      Юлия Юткина
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