Подруга Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном образе

Подруга Кайли Дженнер Анастасия Караниколау показала фигуру в откровенном образе

Американская блогерша Анастасия Караниколау поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: @staskaranikolaou

27-летняя подруга телезвезды Кайли Дженнер показала фигуру в спортивном бра и легинсах бренда Alo Yoga серого цвета. Знаменитость позировала после фитнеса, приподнимая волосы от лица. Из аксессуаров на ней были несколько браслетов и подвеска. В то же время от макияжа манекенщица отказалась.

Ранее в августе сообщалось, что Кайли Дженнер отгородилась от друзей из-за романа с Тимоти Шаламе.