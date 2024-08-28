Похожие на беспилотники летающие объекты парализовали работу аэропорта

TOI: три похожих на беспилотники объекта парализовали работу аэропорта в Индии

Три неопознанных летающих объекта, похожих на беспилотники, парализовали работу аэропорта в Индии на несколько часов. Об этом пишет местное издание The Times of India (TOI).

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 26 августа, в индийском городе Амритсар. После того как сотрудники службы безопасности воздушной гавани заметили напоминающие дроны объекты, все полеты были приостановлены с 22:10 до 00:45.

Исполняющий обязанности директора аэропорта Сандип Аггарвал заявил, что это первый зарегистрированный случай появления подобных объектов в воздухе рядом с территорией воздушной гавани. По его словам, это вызывает серьезную обеспокоенность из-за близости аэропорта к индо-пакистанской границе.

Ранее беспилотник приблизился на опасное расстояние к пассажирскому самолету авиакомпании Wizz Air во время посадки и напугал пилота. Отмечается, что дрон находился всего в 100 метрах от лайнера.