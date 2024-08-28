Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 28 августа 2024Путешествия

Похожие на беспилотники летающие объекты парализовали работу аэропорта

TOI: три похожих на беспилотники объекта парализовали работу аэропорта в Индии

Фото: Wikimedia

Три неопознанных летающих объекта, похожих на беспилотники, парализовали работу аэропорта в Индии на несколько часов. Об этом пишет местное издание The Times of India (TOI).

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 26 августа, в индийском городе Амритсар. После того как сотрудники службы безопасности воздушной гавани заметили напоминающие дроны объекты, все полеты были приостановлены с 22:10 до 00:45.

Материалы по теме:
«Дрон сам определяет цель и атакует» Как в зоне СВО разрабатывают и тестируют новейшее российское оружие
«Дрон сам определяет цель и атакует»Как в зоне СВО разрабатывают и тестируют новейшее российское оружие
19 июля 2024
«Все небо заполнили дроны» Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
«Все небо заполнили дроны»Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
4 февраля 2024

Исполняющий обязанности директора аэропорта Сандип Аггарвал заявил, что это первый зарегистрированный случай появления подобных объектов в воздухе рядом с территорией воздушной гавани. По его словам, это вызывает серьезную обеспокоенность из-за близости аэропорта к индо-пакистанской границе.

Ранее беспилотник приблизился на опасное расстояние к пассажирскому самолету авиакомпании Wizz Air во время посадки и напугал пилота. Отмечается, что дрон находился всего в 100 метрах от лайнера.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Павла Дурова освободили из-под стражи и доставили в суд. Что ждет главу Telegram?

      Пленный боец ВСУ заявил о распоряжении стрелять в мирных жителей Курской области

      Двое на лодке вывезли с Украины спирт и не довезли

      Домохозяйка из России купила 10 лотерейных билетов и выиграла миллионы рублей

      Политик с паразитом в мозге отрезал голову киту и облился зловонной жижей

      Звезда «Молодежки» рассказал о съемке в душе с Дженнифер Лоуренс

      Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух колеблющихся штатах

      В США оценили эффективность РЭБ украинских F-16

      На Украине командование ВСУ обвинили в хаосе на покровском направлении

      Иммунолог высказался о риске пандемии из-за лихорадки Западного Нила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше