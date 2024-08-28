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07:15, 28 августа 2024Ценности

Популярная телезвезда снялась топлес

Фото: @maurahiggins

Ирландская телезвезда и модель Мойра Хиггинс снялась топлес во время отдыха в Греции. Соответствующими черно-белыми кадрами она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица, прославившаяся благодаря британскому реалити-шоу Love Island («Остров любви»), позировала на камнях у моря. Она надела светлые брюки свободного кроя и широкополую плетеную шляпу. Обнаженную грудь знаменитость прикрывала руками и волосами.

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Пользователи сети оценили фото в комментариях. «Очень горячая! А также смешная, умная и дерзкая. Твоя личность такая же удивительная, как и лицо и тело», «Самая сексуальная женщина из всех, что я знаю», «Самая шикарная на свете!» — восхищались поклонники.

Ранее в августе английская модель, телеведущая и бывшая королева красоты Кристин Макгиннесс снялась топлес во время отдыха в Барселоне.

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      Карина Черных
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