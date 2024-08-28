Порномодель стала есть макароны на камеру и разбогатела

Порномодель из Австралии разбогатела после того, как начала есть на камеру для клиентов. Об этом пишет New York Post.

Порномодель Грейс, которая ведет страничку на платформе OnlyFans под именем Grace Wears Lace («Грейс носит кружева»), рассказала, что впервые столкнулась с фидеризмом около года назад, когда один из клиентов попросил его приготовить макароны и съесть их на камеру. Фидеризм — это сексуальный фетиш, который состоит в тяге к откармливанию партнера.

Грейс заработала около тысячи долларов (примерно 91 тысячу рублей) за десятиминутное видео, в котором ела порцию спагетти. По ее словам, в ролике не был ничего сексуального. Она просто ела пасту очень близко к камере, издавая стоны удовольствия.

С тех пор Грейс стала получать регулярные запросы от этого клиента и других фетишистов с теми же наклонностями. По словам порномодели, ей нравится создавать такой контент. «Люблю покушать, — объясняет она. — Я имею в виду, кто же не любит есть — и макароны в том числе. И мне нравится знать, что я ем это так, что они действительно получают удовольствие от видео».

При этом она признала, что у фидеризма есть темная сторона: его справедливо ассоциируют с перееданием и расстройствами пищевого поведения. Однако Грейс верит, что сумеет удержаться в рамках разумного и не будет есть вредные или нелюбимые продукты.

Ранее австралийская порномодель Нова Хоторн сообщила, что в обществе растет популярность сексуальных фантазий, связанных с супружеской изменой. По ее словам, многие ее клиенты хотят разыграть сценарий, в котором она изображает их любовницу.