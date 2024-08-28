Порнозвезда назвала ошибкой операцию по увеличению груди

Порноактриса из Канады Корина Кова с редким заболеванием, вызывающим рост груди, назвала ошибкой операцию по увеличению размера бюста. О хирургическом вмешательстве она рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск вышел на YouTube.

«Я допустила ошибку, сделав операцию по увеличению груди. (...) Это было здорово, но спустя три года, я узнала, что у меня гигантомастия», — заявила звезда порно. Она указала, что заподозрила неладное, когда заметила, что ей начали становиться малы одежда и белье в области бюста.

Кова также отметила, что у нее всегда была большая грудь, однако она решила немного увеличить ее в начале карьеры в порно, чтобы добиться идеального с ее точки зрения размера. По словам порнозвезды, оплатить хирургическое вмешательство ей помогли фанаты.

Ранее Кова пожаловалась на главный стереотип о секс-индустрии. Порноактриса заявила, что съемки в фильмах для взрослых не унизительны для женщин.

