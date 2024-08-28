Потерявший сознание во время матча уругвайский футболист умер в больнице

Потерявший сознание во время игры уругвайский футболист Искьердо умер в больнице

Уругвайский полузащитник футбольного клуба «Насьональ» Хуан Искьердо, потерявший сознание 22 августа во время матча, умер в больнице. Об этом сообщается на сайте команды.

«Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел 22 августа. 27-леиний Искьердо потерял сознание на поле в матче против бразильского «Сан-Паулу» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. После этого он был госпитализирован.

Хавбек стал игроком «Насьоналя» в 2024 году. Он также выступал за несколько других уругвайских клубов.