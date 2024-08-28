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16:01, 28 августа 2024Россия

Появились подробности о напавшем на пассажирку московском таксисте-мигранте

Напавший на пассажирку в Москве таксист-мигрант оказался бойцом MMA

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Напавший на пассажирку московский таксист-мигрант Фаридун М. оказался бойцом MMA. Такие подробности о мужчине появились у портала «Регнум».

О нападении сообщалось ранее сегодня, 28 августа. Пассажирка Дарья Д. попросила таксиста не отвлекаться от дороги на просмотр видео, но водитель начал хамить и угрожать женщине, попытался атаковать ее с переднего сиденья, а когда москвичка выбежала из авто, сначала погнался за ней, а после бросил ее посреди трассы.

По информации издания, мигрант приехал в Россию из Таджикистана и получил российский паспорт в 2018 году. В социальных сетях таксист указывает, что стал чемпионом Москвы по грэпплингу в любительском соревновании, а также является кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.

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Уточняется, что Фаридун М. уже нападал на пассажира ранее, однако несмотря на это продолжил работу в такси.

Другой случай нападения таксиста на пассажира в Москве произошел в начале июня — мужчина отказался от услуг водителя в аэропорту и получил удар в пах.

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      Марк Леонов
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