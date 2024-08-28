Рекордное количество российского зерна закупила одна из азиатских стран

Индонезийская статслужба: импорт российского зерна вырос в 11 раз

В первом месяце лета Индонезия в 11 раз увеличила импорт российского зерна, доведя его до рекордных 26,1 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статслужбу Индонезии.

Оказалось, что в июне это государство Юго-Восточной Азии купило у России почти 95 тысяч тонн зерна. Год назад речь шла о 4,7 тысячи тонн, стоимость которых составила 2,4 миллиона долларов.

С января по июнь 2024 года суммарный экспорт российского зерна и продуктов его переработки вырос на 16 процентов и превысил 40,2 миллиона тонн. Особенно сильно импорт российского зерна увеличили Вьетнам (в 26 раз), Индонезия — в 9 раз, Иордания — в 6 раз, Афганистан — в 5 раз.

Кроме того, Индонезия, впервые за десятилетие снова решила покупать российскую нефть. В середине сентября она намерена приобрести нефть марок Ural и Sokol. Результаты тендеров в материале не приводятся. Однако только в том случае, если данный углеводород ей продадут в соответствии с ценовым потолком G7, составляющим 60 долларов за баррель.