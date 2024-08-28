Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:30, 28 августа 2024Экономика

Рекордное количество российского зерна закупила одна из азиатских стран

Индонезийская статслужба: импорт российского зерна вырос в 11 раз

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В первом месяце лета Индонезия в 11 раз увеличила импорт российского зерна, доведя его до рекордных 26,1 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статслужбу Индонезии.

Оказалось, что в июне это государство Юго-Восточной Азии купило у России почти 95 тысяч тонн зерна. Год назад речь шла о 4,7 тысячи тонн, стоимость которых составила 2,4 миллиона долларов.

С января по июнь 2024 года суммарный экспорт российского зерна и продуктов его переработки вырос на 16 процентов и превысил 40,2 миллиона тонн. Особенно сильно импорт российского зерна увеличили Вьетнам (в 26 раз), Индонезия — в 9 раз, Иордания — в 6 раз, Афганистан — в 5 раз.

Кроме того, Индонезия, впервые за десятилетие снова решила покупать российскую нефть. В середине сентября она намерена приобрести нефть марок Ural и Sokol. Результаты тендеров в материале не приводятся. Однако только в том случае, если данный углеводород ей продадут в соответствии с ценовым потолком G7, составляющим 60 долларов за баррель.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Брата Дурова объявили в розыск во Франции

      Женщина провалилась под землю в городе и пропала

      Россиянина лишили доступа к деньгам за надпись на заборе в поддержку «Азова»

      Россиянам пообещали молодое бабье лето

      В России назвали преимущества ракетного «Утеса»

      Аналитик оценил попытки ВСУ сдержать ВС России возле Покровска

      В Молдавии прокомментировали сообщения об участии в перевозке биоматериалов с Украины

      Минобороны доложило о сбитых в приграничье украинских БПЛА

      В США предположили возможную месть Ирана на ликвидацию главы политбюро ХАМАС

      В ДНР сообщили о серьезном продвижении ВС России на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше