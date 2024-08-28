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14:02, 28 августа 2024Экономика

Россия стала главным поставщиком товаров в Турцию

TÜİK: Россия отправила товары в Турцию на 25,81 миллиарда долларов в январе-июле

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первых семи месяцев 2024 года Россия стала главным поставщиком товаров в Турцию, экспорт РФ в республику за этот период времени составил 25,81 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщается на сайте Национального института статистики (Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK).

В то же время стоимость отправленной из России продукции в годовом выражении сократилась на 2,58 миллиарда долларов. Тем не менее РФ в январе-июле смогла опередить своего ближайшего преследователя в лице Китая на 400 миллионов. КНР за семь месяцев отправила в Турцию товаров на общую сумму в 25,4 миллиарда долларов. Тройку крупнейших поставщиков замкнула ФРГ (15,3 миллиарда).

Что касается турецкого экспорта, то крупнейшим импортером продукции из средиземноморской страны стала Германия, закупившая товаров на сумму в 11,9 миллиарда долларов. На втором месте по этому показателю оказались США с результатом в 9,2 миллиарда, а топ-3 замкнула Великобритания (8,56 миллиарда), заключили в турецком ведомстве.

Несмотря на статус крупнейшего поставщика товаров, торговля России и Турции продолжает сталкиваться с платежными затруднениями на фоне усиления санкционного давления со стороны Министерства финансов США. О кризисной ситуации ранее, в частности, сообщил представитель филиала крупнейшего частного банка республики Denizbank. Он пояснил, что трудности наблюдаются как в случае переводов из Турции в Россию, так и в обратном направлении. Операции подвергаются тщательным проверкам, что значительно увеличивает сроки двусторонних транзакций.

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      Анатолий Акулов
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