Россиянам назвали неожиданный влияющий на размер пенсии фактор

Юрист Виноградов: пенсионерам с иждивенцами положена повышенная пенсия

Пенсионеры с иждивенцами на попечении могут рассчитывать на повышенные выплаты, утверждает декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, как названный фактор влияет на размер положенных выплат.

Пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, студента или инвалида, могут претендовать на повышенные пенсионные выплаты Вадим Виноградов декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор

Фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере полагается всем родителям несовершеннолетних детей, отметил специалист.

«На право получения выплаты не влияет факт того, является ли ребенок до 18 лет школьником или студентом и находится ли он на иждивении родителей. Родители-пенсионеры, имеющие ребенка-студента, также вправе получать повышенную пенсию. Но воспользоваться этим правом могут только те, чей ребенок учится на очной форме обучения и до достижения им возраста 23 лет. Выплаты полагаются и родителям бюджетников, и тем, чьи дети обучаются на платной основе. При этом получать доплату имеют право оба родителя-пенсионера. Если студента отчислят из колледжа или вуза, переведут на иную форму обучения или призовут на военную службу, начисление дополнительной выплаты прекращается», — объяснил он.

И работающим, и неработающим пенсионерам полагается повышенная фиксированная выплата в случае, если у них на попечении находится несовершеннолетний или инвалид, в том числе совершеннолетний, добавил Вадим Виноградов.

«Деньги будут выплачиваться при условии, что иждивенец находится на полном обеспечении пенсионера и не работает. Выплата назначается за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек. Доплаты зависят от размера фиксированной выплаты, которая для неработающих пенсионеров ежегодно индексируется в зависимости от инфляции»», — сказал специалист.

Также дополнительные выплаты полагаются женщинам, которые награждены званием «Мать-героиня», родившим десять и более детей. В этом случае сумму определяют местные власти в каждом регионе.

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