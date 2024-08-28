Россиянам назвали неожиданный влияющий на размер пенсии фактор

Пенсионеры с иждивенцами на попечении могут рассчитывать на повышенные выплаты, утверждает декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, как названный фактор влияет на размер положенных выплат.
Пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, студента или инвалида, могут претендовать на повышенные пенсионные выплаты
Фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере полагается всем родителям несовершеннолетних детей, отметил специалист.
«На право получения выплаты не влияет факт того, является ли ребенок до 18 лет школьником или студентом и находится ли он на иждивении родителей. Родители-пенсионеры, имеющие ребенка-студента, также вправе получать повышенную пенсию. Но воспользоваться этим правом могут только те, чей ребенок учится на очной форме обучения и до достижения им возраста 23 лет. Выплаты полагаются и родителям бюджетников, и тем, чьи дети обучаются на платной основе. При этом получать доплату имеют право оба родителя-пенсионера. Если студента отчислят из колледжа или вуза, переведут на иную форму обучения или призовут на военную службу, начисление дополнительной выплаты прекращается», — объяснил он.
И работающим, и неработающим пенсионерам полагается повышенная фиксированная выплата в случае, если у них на попечении находится несовершеннолетний или инвалид, в том числе совершеннолетний, добавил Вадим Виноградов.
«Деньги будут выплачиваться при условии, что иждивенец находится на полном обеспечении пенсионера и не работает. Выплата назначается за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек. Доплаты зависят от размера фиксированной выплаты, которая для неработающих пенсионеров ежегодно индексируется в зависимости от инфляции»», — сказал специалист.
Также дополнительные выплаты полагаются женщинам, которые награждены званием «Мать-героиня», родившим десять и более детей. В этом случае сумму определяют местные власти в каждом регионе.
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