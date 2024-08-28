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17:58, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Россияне стали чаще знакомиться онлайн

RuStore: россияне стали в пять раз чаще скачивать приложения для знакомств

Фото: Onur Binay / Unsplash

В 2024 году пользователи стали в пять раз чаще скачивать приложения для знакомств из магазина RuStore. Об этом стало известно из исследования VK Знакомства и RuStore, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы видим рост интереса к дейтинг-сервисам. Только за первое полугодие 2024 года количество оплат в приложениях для знакомств выросло в 1,5 раза. Самыми популярными приложениями в нашем каталоге стали VK Знакомства, Мамба, Tabor, Мята», — сообщил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

В текущем году создатели приложений для знакомств начали использовать нестандартные для россиян механики: делать подборки по интересам и предоставлять возможность делиться профилем понравившегося человека с другими. Кроме того, однозначным трендом онлайн-дейтинга в 2024 году стало применение искусственного интеллекта. Так, в VK Знакомствах используют нейросети, которые после анализа интересов пользователя находят для него наиболее подходящие анкеты.

Помимо этого, современные приложения для знакомств стали акцентировать свое внимание на безопасности и ментальном комфорте пользователей. Для этого была усилена верификация при регистрации, а также запущено выявление аккаунтов с подозрительной активностью.

Ранее магазин приложений RuStore сообщил о преодолении планки в 1,5 миллиарда обновлений. Самыми популярными при этом оказались приложения, связанные с финансами.

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      Наталья Анисеева
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