Российские подростки выбросили инвалида из коляски и попали на видео

В Краснодарском крае подростки выбросили инвалида из коляски и обматерили его

В Гулькевичском районе Краснодарского края подростки подловили инвалида, выбросили его из коляски и обматерили. Действия несовершеннолетних россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На представленном ролике видно, как несовершеннолетние издеваются над россиянином, который лежит на траве. Девочки со смехом пытаются отодвинуть от несчастного инвалидную коляску.

По сведениям Kub Mash, школьницы отняли у мужчины телефон. После того, как видео с издевательствами распространилось в соцсетях, девочками заинтересовались сотрудники полиции. Их уже нашли и провели с ними профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что в городе Рубцовск Алтайского края подростки на камеру унижали женщину с инвалидностью и спровоцировали у нее приступ эпилепсии.