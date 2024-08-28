Российские следователи возбудили дело в отношении готовивших теракты в Ингушетии

Российские следователи завели уголовное дело в отношении трех жителей Ингушетии, причастных к подготовке серии терактов в республике. Об этом в среду, 28 августа, сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено в отношении трех россиян, при обыске у которых были найдены взрывные устройства. Злоумышленники готовили диверсии против сотрудников силовых ведомств, также их целью была церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.

Ранее 28 августа сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии и задержала шесть подозреваемых