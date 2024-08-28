Российским школьникам стал доступен новый сервис для помощи в учебе

В VK Мессенджере появилось мини-приложение «Помощник ученика»

Образовательная платформа «Сферум» подготовила новые функции для педагогов, родителей и учащихся. Так, в учебном профиле в VK Мессенджере появилось мини-приложение «Помощник ученика», сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Теперь ученики 5-9 классов смогут самостоятельно готовиться онлайн ко всероссийским проверочным работам (ВПР), а также основному государственному экзамену (ОГЭ). Расширены возможности звонков и трансляций, обновлены чаты и каналы, в частности, теперь можно быстро и легко настроить режим «Не беспокоить» для педагогов.

Отмечается, что на платформе уже запущен чат-бот, который помогает ознакомиться с культурными мероприятиями в рамках программы «Пушкинская карта», не выходя из сервиса.

Для того чтобы воспользоваться возможностями обновленного профиля, необходимо обновить мобильное приложение VK Мессенджер. Также следует связать учебный профиль «Сферум» с аккаунтом в электронном журнале и дневнике, чтобы сразу получить доступ ко всем обновленным учебным чатам.

Кроме того, появилась возможность быстрого поиска пользователей по своей образовательной организации и подключения к контактам в «Сферуме» телефонной книги для расширения круга общения. Безопасное общение с учеником, с которым школьник не состоит ни в одном чате, обеспечит функция, активирующая переписку после подтверждения запроса на нее.

В каналах «Сферума» появится возможность публиковать отложенные посты и многое другое. Обновления затронули и звонки: появилась возможность проверки камеры и микрофона до входа в звонок, а также доступ к чату непосредственно внутри звонка. В трансляциях администратор теперь может модерировать чат, удалять комментарии и управлять списком участников.

У учителей появилась возможность выдавать награду сразу нескольким ученикам и делать это неоднократно. Все награды видны в профиле ученика на персональной доске. Разработчики сервиса также активировали возможность участия в олимпиадах. В частности, можно зарегистрироваться на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту 2024.