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11:58, 28 августа 2024Экономика

Российское мучное изделие завоевало заграничных потребителей

«Агроэкспорт»: поставки российских макарон за границу выросли на 20 процентов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

С января по июль 2024 года Россия на 20 процентов увеличила поставки макаронных изделий на мировые рынки. Об этом сообщил «Агроэкспорт».

Так, за семь месяцев на мировые рынки отправилось более 65 тысяч тонн макаронных изделий. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то рост оценивается в 20 процентов. Основными покупателями этой мучной продукции оказались: Казахстан (19,5 процента), Белоруссия (19,4 процента), Туркменистан (13,8 процента).

В 2023 году объем мирового потребления макаронных изделий превысил 34 миллиона тонн. Основными экспортерами этой продукции являются Италия, Турция и Китай.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в России почти на четыре процента снизилось потребление хлеба и хлебных продуктов. Также жители страны стали есть меньше сахара и кондитерских изделий.

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      Кирилл Луцюк
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