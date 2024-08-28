Минфин США исключил из санкционного списка российского банкира Бродского

США вывели из-под санкций российского банкира Илью Бродского. Об этом со ссылкой на сообщение Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина пишет ТАСС.

Предприниматель и бывший президент Совкомбанка был исключен из санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). Под действием ограничений бизнесмен находился с 24 марта 2022 года, тогда санкции были введены не только против него, но также против еще 16 членов правления банка. Совкомбанк попал под антироссийские рестрикции Вашингтона 24 февраля 2022 года.

Ранее российский миллиардер Алишер Усманов назвал колоссальной ошибкой введение санкций против предпринимателей из РФ, которые теперь инвестируют у себя в стране и больше не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных судов. Он подчеркнул, что результаты санкционного преследования россиян, которые «не влияют на процесс принятия решений, но хорошо знают и Запад, и Восток», оказались противоположными заявленным.