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19:04, 28 августа 2024Экономика

США вывели из-под санкций российского банкира

Минфин США исключил из санкционного списка российского банкира Бродского

Фото: AgnosticPreachersKid / Wikimedia

США вывели из-под санкций российского банкира Илью Бродского. Об этом со ссылкой на сообщение Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина пишет ТАСС.

Предприниматель и бывший президент Совкомбанка был исключен из санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). Под действием ограничений бизнесмен находился с 24 марта 2022 года, тогда санкции были введены не только против него, но также против еще 16 членов правления банка. Совкомбанк попал под антироссийские рестрикции Вашингтона 24 февраля 2022 года.

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Ранее российский миллиардер Алишер Усманов назвал колоссальной ошибкой введение санкций против предпринимателей из РФ, которые теперь инвестируют у себя в стране и больше не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных судов. Он подчеркнул, что результаты санкционного преследования россиян, которые «не влияют на процесс принятия решений, но хорошо знают и Запад, и Восток», оказались противоположными заявленным.

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