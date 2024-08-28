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17:37, 28 августа 2024Силовые структуры

Суд оставил в силе приговор журналистке Баязитовой

В Москве суд оставил в силе приговор за вымогательство журналистке Баязитовой
Начало событий в новости Топ-менеджер российского банка попросил суд смягчить приговоры Баязитовой и Архаровой

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский городской суд оставил в силе приговор за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова журналистке Александре Баязитовой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По его информации, в решении суда сказано, что суд рассмотрел апелляцию защиты Баязитовой и второй фигурантки Ольги Архаровой и постановил оставить приговор без изменения.

Ранее сообщалось, что Басманный суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам лишения свободы. Пострадавший Ушаков просил Московский городской суд смягчить приговоры вымогавшим у него деньги Баязитовой и Архаровой.

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      Анна Габай
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