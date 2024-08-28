Суд оставил в силе приговор журналистке Баязитовой

Московский городской суд оставил в силе приговор за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова журналистке Александре Баязитовой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
По его информации, в решении суда сказано, что суд рассмотрел апелляцию защиты Баязитовой и второй фигурантки Ольги Архаровой и постановил оставить приговор без изменения.
Ранее сообщалось, что Басманный суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам лишения свободы. Пострадавший Ушаков просил Московский городской суд смягчить приговоры вымогавшим у него деньги Баязитовой и Архаровой.